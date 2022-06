I det hvite huset i nabolaget til Ivar Fammestad har det flyttet inn en ukrainsk familie.

Familien flyttet inn på en fredag. Søndagen etter, en fin sommerdag i Bergen, hører han barnelatter fra huset.

Lyden var som musikk for hans ører og Fammestad kjente tårene trille.

– Tenk å høre barnelatter fra noen som har rømt fra krig, sier han gråtkvalt.

Selv om han synes at det er nydelig å høre barnelatteren fra det huset, har han ikke glemt hvorfor de er her.

BOSNIA: Bilder fra krigshendelsene i Ukraina får opp minner med de samme bildene fra krigen som var for snart 30 år siden. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Både norske og utenlandske medier har dekket mye av invasjonen av Ukraina.

Sammenraste bygninger, bombet kvartaler og fortvilte mennesker.

Den pågående krigen vekker minner fra da han selv var FN-soldat i Bosnia.

Tar kontakt

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) har fått en økning i henvendelser fra veteraner, ifølge generalsekretær Bjørn Robert Dahl.

De har hatt en del telefoner fra de som har lyst til å hjelpe, og eventuelt dra ned til krigen.

Men har også vært telefoner fra de som syns at det har vært vanskelig.

– Det er noen som har beskrevet at det er mye krig på nyhetene og at det kan bli for mye, sier Dahl.

Vonde minner

– Det har vært en del år med flashback. Etter invasjonen av Ukraina har minnene kommet oftere, sier Fammestad.

FREDSBEVARENDE STYRKE: Under Bosnia krigen for snart 30 år siden var Fammestad en del av FNs fredsbevarende styrker. Han tjenestegjorde i krigen fra 1994 til 1995. Foto: Privat

Fammestad har i flere år slitt med mareritt.

Han har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Posttraumatisk stresslidelse er en tilstand som kommer når de naturlige reaksjonene på å beskytte oss ikke dempes igjen.

– Lyden av prosjektil kommer til å sitte så lenge jeg lever. Ivar Fammestad

Veteraner rammes

En undersøkelse av Norske Afghanistan-veteraner viste en stigning i antall veteraner med psykiske problemer.

Den omfattende krigsdekningen kan være vanskelig for de som sliter med PTSD. Det forklarer Unni Heltne, seniorrådgiver i senter for krisepsykologi ved UiB.

– Når veldig dramatiske bilder kommer sånn helt uten forvarsel, så blir det helt umulig for mennesker som har disse problemene å skjerme seg, sier hun.

Hun råder likevel mennesker som sliter til å begrense tiden de bruker på media.

TERAPI: For Fammestad er hagearbeid en form for terapi. Det får tankene på andre ting. Foto: Siv Fossåskaret / NRK

Generalsekretær Dahl er også enig i at man må sortere ut det man ikke vil se. Han mener også at denne konflikten har kommet i en tid der alle er ekstra sårbare.

Etter to år med pandemi og isolasjon, høye strøm og drivstoffpriser er det mye å holde orden på.

– Vi må passe på å hjelpe folk gjennom dette her. Ikke ved å ta over problemet deres, men ved å støtte dem gjennom det, forteller Dahl.

Tungt å snakke om

Det er vanskelig å snakke om opplevelsene. Minnene han har båret med seg i snart 30 år har kommet nærmere.

– De sitter godt i. Det er derfor det koster å snakke om det, sier han.

Fammestad håper at vi kan vise flyktningene omsorg og kjærlighet. Han forklarer at det er viktig å trå forsiktig fordi vi ikke vet hva de har opplevd.