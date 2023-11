KrF vil opprette politieining for å finne asylbarn

Kristeleg Folkeparti blar opp 30 millionar kroner i sitt alternative statsbudsjett for 2024 for å sikre at asylbarn blir leita etter når dei forsvinn frå mottak og omsorgssenter.

Partiet foreslår å bygge opp ei sentralt eining, til dømes under Politidirektoratet. Der skal politidistrikta kunne få råd og bistand til etterforsking og internasjonalt kontakt, opplyser nestleiar Dag Inge Ulstein til NRK.