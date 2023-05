17. mai nærmer seg med stormskritt. Og med 17. mai kommer barnetog, buekorps, is og bunad. Men for mange er det også champagnefrokost og utepils som står i fokus denne dagen.

I Bergen starter serveringen av øl og vin allerede klokken 07.00. Det er én time tidligere enn vanlig i Bergen.

– Det mener vi er fullstendig kortslutning, sier førstekandidat i KrF i Bergen, Joel Ystebø.

Til sammenligning, begynner skjenkingen på 17. mai i Oslo fem timer senere, klokken 12.00. Slik har det også vært i 30 år.

Joel Ystebø (KrF) vil utsette skjenkestart i Bergen på nasjonaldagen med fem timer. Foto: Lotte Solheim Johannessen / NRK

Frykter knuffing og bråk

Nå vil han at Bergen skal ta lærdom av fjorårets feiring, og følge eksempelet til hovedstaden.

– Vi så scener forrige 17. mai som vi ikke ønsker å se igjen. Veldig mange ble fulle tidlig på dagen. Det var mye knuffing, og mye bråk i sentrum. Dette ønsker vi rett og slett å unngå i år, sier Ystebø.

Derfor skal KrF legge onsdag legge frem et forslag for byrådslederen i Bergen om å utsette skjenkestart på nasjonaldagen til klokken 12.00.

Det var BT som omtalte forslaget til KrF først.

Ystebø sier partiet uavhengig av utfallet i dag vil jobbe for å få dette permanent inn i Bergen kommunes skjenkereglement,

– Vi må alle ta et større ansvar

Byrådsleder i Bergen, Rune Bakervik, fikk med seg hendelsene i fjor.

– Dette var den første feiringen av 17. mai siden 2 år med pandemistenging. Det gjorde at enkelte hadde overtenning, noe som førte til at vi fikk noen ubehagelige episoder som vi ikke ønsker i byen vår, sier Bakervik.

Likevel mener han at en innskrenking av skjenketid ikke er løsningen.

– Det er ikke først og fremst klokken 07.00 at folk går og setter seg på puben eller på et serveringssted. Vi må alle ta et større ansvar på champagnefrokosten, eller på 17. mai-frokosten - at vi tar litt mindre i glasset.

Byrådslederen i Bergen mener hver enkelt person må ta et større ansvar for alkoholinntaket. Foto: Lotte Solheim Johannessen / NRK

Bakervik har vært i dialog med politiet, som har sagt at de skal ruste opp til årets feiring. Det tror han vil kunne ha en positiv effekt. I tillegg velger han å sette sin lit til serveringsstedene i byen.

– Vi har en svært seriøs serveringsbransje i Bergen, og jeg mener at det ikke løser noe å innskrenke skjenketiden.

En viktig og bergensk tradisjon

Bergensere er ofte glad i å skille seg ut, og nasjonaldagen er ikke et unntak. Den grytidlige 17. mai-frokosten med noe godt i glasset er nemlig en viktig tradisjon for bergenserne.

– Man er jo oppflasket med at man skal stå tidlig opp, ta på seg bunad og finstas, og møtes til frokost. Det vil være en betydelig inngripen i bergensernes rituale på 17. mai dersom dette skulle bli vedtatt.

Det sier Kjetil Smørås, som er administrerende direktør i hotell- og spisestedsgruppen, De Bergenske.

– Bergenserne er verdensmestere på å feire 17. mai. Det er jo derfor det er tilpasset de ønskene og behovene som gjestene våre har. Vi må få lov til å beholde den måten vi feirer på, for den er uten sidestykke, fortsetter han.

Smørås forteller at flere av hans hoteller og spisesteder allerede er fullbooket på 17. mai. I tillegg er det hundrevis på venteliste for å få bord til frokosttider på nasjonaldagen.

Hotelleier Kjetil Smørås er helt uenig i KrF sitt forslag om innskrenking av skjenketid. Foto: Lotte Solheim Johannessen / NRK

– For oss i serveringsbransjen vil det være en inntektsmessig katastrofe, rett og slett. Det vil bety et tap av mange millioner i inntekt. For gjestene vil det være like trist. De har jo en forventning om at det er slik 17. mai skal være.

Han tror at innskrenking av skjenketid bare vil forflytte problemet til private hjem og arrangementer.

– Skjenkingen kommer nok til å skje uansett. Det får neppe noen følger for alkoholkonsumet totalt, mener Smørås.

Det er ikke Ystebø nødvendigvis enig i. KrF-politikeren mener at en senere start på alkoholserveringen er viktig for å beskytte barna på det som skal være barnas dag.

– Vi tror at dette kan ha en god effekt, og beskytte en del av de offentlige rommene der mange ferdes, særlig mange barn og unge, avslutter Ystebø.