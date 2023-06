KrF i Bergen vil ha Høgre-byråd etter valet

No er det altså offisielt, det mange har tenkt skulle skje.

– Det er uaktuelt for oss å støtta eit byråd med tyngdepunkt på ytre venstre side, seier Joel Ystebø, som er førstekandidat og byrådsleiarkandidat for Kristeleg Folkeparti i Bergen.

Gjengangar i ulike byråd

Kristeleg Folkeparti har vore ein gjengangar som medlem av ulike byråd i Bergen.

Det er berre korte periodar partiet ikkje har vore ein del av eit byråd. Dei har vore i byråd både frå venstresida og høgresida.

Partiet var ein del av det sitjande byrådet, saman med Arbeidarpartiet, Venstre og MDG, men trekte seg ut i august i fjor. Kommentarane frå gruppeleiar Håkon Pettersen peika tydeleg fram mot den endelege avklaringa KrF kjem med i dag. Han var lei av å måtta samarbeida med til dømes Raudt.

– Retninga er blitt ei anna enn det KrF kan gå god for, sa Pettersen.

Men byrådsleiar i Bergen, Rune Bakervik frå Arbeidarpartiet, er likevel overraska over KrF-utspelet.

Byrådsleiar i Bergen, Rune Bakervik (Ap) er overraska over at KrF nærast avviser å samarbeida. Foto: NRK Hordaland / NRK Hordaland

– KrF står fritt til å samarbeida med dei dei vil, men det overraskar meg litt at dei vil samarbeida med eit parti som vil ha ei massiv kommersialisering av eldreomsorga, som vil kutta i kommunen sitt tenestetilbod og som dagleg sår tvil om bybanen si framtid.

Medvind for Høgre

Meiningsmålinga NRK gjorde i mai viste ein kraftig framgang for Høgre. Heile 34,1 prosent sa i målinga at dei ville stemma på Høgre i Noregs nest største by.

Målinga viser at det trengst eit svært breitt samarbeid viss venstresida skal få fleirtal i bystyret. For at partia til venstre skal få dei 34 mandata som trengst må både Raudt, SV, Ap, MDG, V og KrF gå saman.

Byrådsleiar Rune Bakervik (Ap) har sagt at han vil samarbeida med alle parti på venstresida, også Raudt, blant anna i Dagsnytt 18 på NRK i midten av mai.

Det er akkurat dette Joel Ystebø i KrF nektar å bli med på.

– Når Rune Bakervik har gått såpass tydeleg ut og sagt at dei ser for seg eit samarbeid med ytre venstre, så gjer jo det at å samarbeida i det heile tatt er ganske usannsynleg, slår han fast.

Mandatfordeling Bergen mai 2023 Endringene for partiene er målt mot valget i 2019. Parti Antall mandater Endring Høyre H 23 23 +9 Arbeiderpartiet AP 11 11 −2 Sosialistisk Venstreparti SV 8 8 +2 Miljøpartiet De Grønne MDG 5 5 −2 Rødt R 5 5 +2 Fremskrittspartiet FRP 5 5 +2 Venstre V 3 3 0 Kristelig Folkeparti KRF 2 2 0 Industri- og næringspartiet INP 2 2 +2 Bergenslisten BRG 2 2 +2 Senterpartiet SP 1 1 −3 600 intervjuer gjort i perioden 3.5.23–5.6.23. Feilmarginer fra 0–5,1 pp. Kilde: Norstat

Bakervik viser til at KrF i fleire år har samarbeida med «ytre venstre».

– KrF har vore ein del av eit byråd som har hatt eit budsjettsamarbeid med SV i fleire år, og også med Raudt. Eg trur ikkje bergensarane har fått nokon dårlegare by av den grunn, seier Bakervik.

Han viser til at dei har samarbeida med KrF i byråd sju av dei åtte siste åra.

Omfamnar Kristeleg Folkeparti

Christine Meyer er frontfiguren til Høgre i Bergen framfor kommunevalet til hausten. Byrådsleiarkandidaten er veldig glad for den tydelege beskjeden frå Kristeleg Folkeparti.

– Eg er svært glad for eit slikt signal frå Joel Ystebø og KrF. Dette må vi jo berre omfamna, og det gjer vi, seier Meyer begeistra.

Ho er ikkje veldig overraska, og seier at dei to partia har mange saker dei er einige om. Meyer ser for seg eit samarbeid med alle partia på borgarleg side. Ho tenkjer først og fremst på KrF, Frp og Venstre.

– Vi håpar å finna saman på borgarleg side, og meiningsmålingane lovar godt for eit skifte i Bergen, seier ho som i så fall kan bli ny byrådsleiar i Bergen.

Men NRK-målinga viste også at Høgre kan trenga støtte frå minst eitt anna parti. Her kan nye miniparti som Industri- og næringspartiet (INP) og Bergenslisten (BRG) hamna i ein vippeposisjon.

Christine Meyer (H) er svært glad for at KrF har bestemt seg for å støtta eit borgarleg byråd etter valet til hausten. Foto: Gerd Johanne Braadland

– Handlar om sentrumspartia

Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, kommenterte meiningsmålinga for Bergen sist månad. Ho la vekt at det blir avgjerande kor godt sentrumspartia gjer det i valet, og kva side dei vel. No er det altså klart kven KrF vil støtta etter valet.

– Det spesielle i Bergen handlar om at det alltid har vore sentrum som har bestemt kven som får styra byen, sa kommentatoren.

Aglen peika også på at MDG kan bli ein joker.

– MDG blei kasta ut av byrådet i Bergen. Det er eit parti som Høgre både i Bergen og andre byar har kasta augo sine på. Kva som skjer med dei, er eit ope spørsmål, sa ho.