Krever syv års fengsel etter at Ronny (43) ble funnet død på parkeringsplass

En småbarnsfar fra Bergen (30) er tiltalt for grov vold med døden til følge, etter at Ronny Nygård (43) døde på en parkeringsplass ved Åsane terminal i juni 2019.

Mannen har hele veien nektet straffskyld.

På rettssakens siste dag la statsadvokat Rudolf Christoffersen ned påstand om syv års fengsel for den tiltalte småbarnsfaren.

– En samlet vurdering av bevisbildet tilsier at tiltalte forsettlig utsatte Nygård for vold og deretter etterlot ham hardt skadet slik at han døde som følge av voldshandlingen, sa Christoffersen under sin prosedyre.

Dette er de viktigste bevisene Ekspandér faktaboks Tiltalte er fanget opp på overvakingskamera fra Åsane terminal, der han går av samme nattbuss som avdøde klokken 02.58 natt til 1. juni 2019. Tiltalte tar kontakt med avdøde før de går i retning åstedet, som er i motsatt retning av der begge hadde bolig i Åsane.

Kripos har hentet inn posisjonsloggen til mobiltelefonen til tiltalte. Den skal vise at han er nær stedet der Nygård ble funnet klokken 03.09 og 03.14 før han klokken 03.19 beveger seg vekk frå åstedet.

En drosjetur klokken 03.42, der drosjen plukket opp en person ved Rollandskrysset og kjørte nesten hjem til tiltalte. Turen er betalt med bankkortet til tiltalte.

På jakken og buksen som tiltalte skal ha hatt på seg samme natt, fant krimteknikere blod fra avdøde.

Inne i den ene hånden til avdøde er det funnet DNA fra tiltalte.

I løpet av dagen 1. juni 2019 var tiltalte inne på nettsidene til Bergens Tidende og Bergensavisen 17 ganger. Det «avviker fra de vanlige nyhetskildene han bruker, som er VG», ifølge statsadvokaten. Nygård sitt dødsfall ble ikke omtalt i media før 7. juni, da politiet sendte ut pressemelding for å få tips i saken.

– Kan se bort fra en ulykkeshypotese

Overvåkingsbilder viser at begge mennene gikk av samme nattbuss fra Bergen sentrum. De kjente ikke hverandre fra før.

Etter kort tid gikk de sammen mot en parkeringsplass i nærheten. Dagen etter ble Nygård funnet død på parkeringsplassen.

Det var en kvinne som fant Nygård formiddagen etter.

Da hun i avhør med politiet fortalte at hun fjernet noen greiner som var surret rundt halsen til Nygård for å sjekke om det var puls, ble det åpnet drapsetterforskning.

I årene etter hendelsen har saken endret status mange gangar. Politiet har skildret den som en ulykke, en drapssak og nå en voldssak.

Under sin prosedyre trakk statsadvokaten frem at politiet har brukt mye tid på å teste ut hypoteser for tiltaltes uskyld. For eksempel om døden kan ha skyldtes et uhell eller en ulykke.

– Jeg mener vi kan se bort fra en ulykkeshypotese, sa Christoffersen.

Ifølge påtalemyndigheten ble Nygård stukket med en pinne i munnen, mens han var bevisstløs. Han skal i tillegg ha blitt utsatt for trykk mot halsen, og døde som følge av kvelning.

STUKKET I MUNNEN: Påtalemakten mener den tiltalte 30-åringen tok kvelertak eller kvelte Ronny Nygård med en grein rundt halsen. Nygård skal også ha blitt stukken i munnen med denne kvisten, men på den er det kun funnet DNA fra avdøde. Foto: Politiet

Fant DNA-bevis

I Hordaland tingrett trakk statsadvokaten frem en rekke bevis under sin prosedyre. Blant bevisene var tiltaltes forklaring, vitnebevis, film og bildebevis og elektroniske bevis.

I tillegg trakk Christoffersen frem at det funnet spor og DNA bevis fra den tiltalte, og ingen andre. På den tiltaltes bukse og jakke ble det funnet blod fra Nygård.

BEVIS: Det ble funnen blod fra avdøde på buksen og jakken til den tiltalte.

Den tiltalte har tidligere beskrevet at han forsøkte å unngå Nygård. Statsadvokaten la vekt på at videoovervåkingen fra bussterminalen tegner et helt annet bilde.

– Det vi ser på filmen står i sterk kontrast til det den tiltalte sa i de to første avhørene, om at det var han som ble kontaktet, og ikke motsatt. Det vi ser på filmen er at tiltalte åpenbart følger etter Ronny Nygård og tar kontakt med ham.

Den tiltalte husker ikke

Under rettens siste dag la også statsadvokaten vekt på at den tiltalte påstår å ikke huske noe. Christoffersen trakk da frem at den tiltalte tidligere har gitt en rekke detaljer om bussturen til Åsane terminal.

– Etter at han blir kjent med bevisene i sakene, gir han uttrykk for å huske mindre og mindre enn hva han ga uttrykk for i de to første avhørene, sa Christoffersen, og la til:

– Hukommelsen fremstår svært selektiv, og retten må vurdere om han har motiv for å bevisst forklare seg usant, eller for å gi uttrykk for at han ikke husker.

Forsvarer sår tvil om bevisene

Forsvarer Einar Råen, la under sin prosedyre stor vekt på beviskravet i saken.

Han startet innlegget sitt med å si at man ikke har fått endelig svar på hva som gjorde at Ronny Nygård døde.

– Hva har alle politiets metoder gitt av svar i denne saken her? Hvis en sak ikke oppklares, trass i alle mulighetene politiet har, skal domstolen si; sorry, her er ikke bevisene gode nok, sa Råen.

Forsvareren nevnte også flere eksempler på justismord i sin prosedyre. Blant annet Liland-saken og Moen-saken.

Råen mener det aldri ble gjort en ordentlig åstedsundersøkelse, delvis på grunn av politiet sin hypotese om at det var skjedd et uhell.

Han la vekt på at det tok neste en uke før det ble gjort rettstekniske undersøkelser, og spurte om bedre undersøkelser kunne resultert i bedre bevis.

Forsvareren mener også det ikke er lagt frem bevis på at grenene kan knyttes til saken.

I tillegg stilte Råen også spørsmål om parkeringsplassen der Nygård ble funnet er åstedet, eller om det bare er et funnsted.

FUNNSTED: Krimteknikere viser hvor Ronny Nygård ble funnet død. Foto: Jon Bolstad / NRK

De etterlattes bistandsadvokat Kjetil Johannes Ottesen, ba om at den tiltalte dømmes til å betale oppreisningserstatning til Nygårds far.

– På tross av flere dager i retten, har de etterlatte ikke fått svar på årsaken, bakgrunnen og motivet. Noe som gjør det ekstra belastende.