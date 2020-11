– Jeg er helt sjokkert. Det er altfor lavt, sier Reidar Osen etter at aktor Jørgen Henriksen har lagt fram hva han synes er rimelig straff for de to polakkene som er tiltalt for grovt ran mot Osen og Petter Slengesol.

Aktor mener at den tiltalte 32-åringen skal straffes med fengsel i fem år og fem måneder. Den tiltalte 37-åringen bør gis fengsel i fem år og tre måneder, sa Henriksen i sin prosedyre.

Henriksen mener det er bevist utover en rimelig tvil at de to polakkene er skyldige i grovt ran av Reidar Osen og Petter Slengesol i 2015.

Begge ble brutalt overfalt og bortført. At de tiltalte nå forespeiles straff på litt over fem år, gjør Reidar Osen rasende.

Han mener de burde vært dømt for organisert kriminalitet og frihetsberøvelse, som gir strengere straff. Dette har politiadvokaten derimot ikke tatt ut tiltalte for.

– Dette er jo byen vest for loven, sier Osen.

Henriksen vil ikke kommentere Osens utspill.

«GRAV»: Reidar Osen ble fraktet opp til et skogholt i Haugsdalen i Bergen, hvor ransmennene fortalte ham at de hadde laget klar en grav for ham. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Forskjellige versjoner

I retten har det kommet frem tre helt forskjellige versjoner om hva som skjedde da Reidar Osen ble bortført i desember 2015.

Reidar Osen har i detalj fortalt hvordan han ble overfalt, fikk pose over hodet, truet på livet og utsatt for grov vold. Osen ble hardt skadet som følge av hendelsen.

HARDT SKADET: Aktor tok opp flere logiske brister han mener å finne i den tiltalte 37-åringens forklaring om at Osen selv bestilte bortføringen. Blant dem de omfattende skadene han ble påført. Foto: Privat

Den ene tiltalte, en 37 år gammel polsk mann, sier at han var med på bortføringen av Osen. Ifølge hans versjon hadde den medtiltalte 32-åringen for Osen å bortføre han, for at Osen skulle ramme et rumensk miljø han var redd for.

37-åringen hevder at 32-åringen planla det hele, men med Osens velsignelse.

Da den tiltalte 37-åringen forklarte seg, På den annen side nekter 32-åringen for enhver befatning med bortføringen av Osen. Han hevder han møtte Osen for første gang nå under rettssaken.

BORTFØRT: Petter Slengesol ble bortført i 2015. De to tiltalte har erkjent straffskyld for medvirkning til grovt ran. Begge sier at de hadde rollen som sjåfør for dem som utøvet volden. Foto: Bjørnar Morønning / Pool / NTB

– Oppkonstruert forklaring

I sin prosedyre la aktor Henriksen vekt på mange logiske brister i de to tiltaltes forklaringer.

– Hvorfor skulle de spanet på Osen dersom han var med på det, spurte han retorisk.

Henriksen pekte på at 37-åringen har nektet befatning med Osen-saken i lang tid, før han i januar kom med forklaringen om at Osen selv stod bak bortføringen.

– Han forklarer seg slik at hans skyld blir minimal i Slengesol-saken, og ikke-eksisterende i Osen-saken. Dette er helt åpenbart en oppkonstruert forklaring, sa Henriksen.

Han mener at bevisene fra mobiltelefoner og DNA viser at de to mennene utførte bortføringene. Selv om det ikke er funnet DNA fra 32-åringen som knytter ham til Osen-saken, pekte Henriksen på at bilen til 32-åringen var ved åstedet til Reidar Osen-overfallet idet politiet fikk melding om hendelsen.

– Modusen i sakene understøtter helt klart at det er samme gjerningspersoner, mener Henriksen.

I tillegg forlot mannen Norge tre dager etter overfallet, påpeker Henriksen. I ettertid skal mannen ha søkt på Reidar Osen på nettet, i tillegg til informasjon om utlevering mellom Polen og Norge.