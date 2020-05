– Det er spesielt at en mor er med på dette. Hennes tilstedeværelse har vært med på å gjøre det trygt og greit for barna. Når de i senere tid forstår hva som har skjedd, og at mor har vært der, er det fryktelig mye mer grusomt for dem, sa aktor, statsadvokat Benedicte Hordnes, i sin prosedyre i Bergen tingrett fredag.

Hun mener både mor (56) og hennes eks-samboer (48) må domfelles for seksuelt misbruk av de to jentene, som var seks og elleve år da overgrepene skal ha funnet sted.

Hordnes krever ti års fengsel for mannen og fire og et halvt år for barnas mor.

– Selv om det er mannen som utfører det, er det mor som legger til rette for det som skjer. Begge er fullt medvirkende og ansvarlige for det som skjer.

Hevder hun følte seg presset

Det tidligere samboerparet er begge tiltalt i overgrepssaken som avsluttes i Bergen tingrett fredag. Den 48 år gamle mannen er tiltalt for seksuell omgang med begge kvinnens døtre. Overgrepene skal ha skjedd da paret bodde sammen i 2007 og 2008.

48-åringen nekter enhver kjennskap til hendelsene og erkjenner ikke straffskyld for overgrepsanklagene.

Påtalemyndigheten mener jentenes 56 år gamle mor la til rette for at samboeren skulle kunne forgripe seg på døtrene. Kvinnen har erkjent delvis straffskyld, men forklarte i retten at hun i situasjonene følte seg presset av ekssamboeren.

– Jeg har ingen som helst hang til å ha seksuell omgang med barn. Det har aldri vært i mine tanker. Det går ikke en dag uten at jeg tenker på dem, og jeg skulle ønske det var ugjort, sa moren under sin forklaring.

Aktor Hordnes hevdet i sin prosedyre fredag at mor ikke har fortalt alt hun husker i retten.

– Hun har vært fullt ut innforstått med at det skulle skje noe seksuelt med barna, sa statsadvokaten, som samtidig la vekt på at kvinnen bør få betydelig strafferabatt for å ha tilstått og med sin forklaring å ha bidratt til oppklaring av saken.

FORSVARER MANNEN: Advokat Marius Haugstoga er forsvarer for den overgrepstiltalte 48-åringen. Det er ventet at han vil be retten frifinne mannen for tiltalepunktene som omhandler overgrep. Foto: Haakon Wærstad / NRK

– Det verste var at mamma var der

Saken mot det tidligere paret kom etter at 48-åringen dukket opp i chattelogger i en annen straffesak. Etterforskere avdekket da chatter hvor mannen delte bilder og fortalte om overgrepsfantasier, samt skrøt av ting han angivelig skulle ha gjort mot barn.

Politiet gikk da i gang med å kartlegge hvilke barn mannen kunne hatt tilgang på. Jakten ledet dem til eks-samboeren og hennes to døtre, og i avhør fortalte begge jentene om overgrep.

I et av avhørene som ble spilt av i retten forklarte den eldste av døtrene at hendelsene har plaget henne voldsomt i ettertid.

– Det verste var at min mor var der. Der og da tenkte jeg at det var greit, siden hun var der. Men da jeg gikk i åttende/niende klasse kom disse tingene tilbake til meg. Da skjønte jeg hele greien, hvorfor det ble gjort. Det er dritekkelt, sa 24-åringen.

Vet ikke omfanget

De to jentene skal ha opplevd opprullingen av saken som svært tung. Advokat Bjarte Aarlie er bistandsadvokat for den yngste av jentene og forteller at hun plages av å ikke vite omfanget sikkert.

– Det som virkelig preger henne er at hun ikke vet om hun husker alt. Hun var liten da det skjedde og husker noe. Men i chattene beskrives overgrep som hun ikke vet om har funnet sted eller er fantasi, sa Aarlie til NRK før rettssaken startet denne uken.

Den 48 år gamle mannen har erkjent å ha chattet om overgrep og å ha vært i besittelse av overgrepsbilder og -video.

Flere av chattene beskriver hendelser svært like de som er omtalt i tiltalen. Også barnas angivelige alder matcher.

Skylder på depresjon og virkelighetsflukt

På direkte spørsmål fra aktor, statsadvokat Benedicte Hordnes, om han er seksuelt tiltrukket av barn, svarte 48-åringen nei.

– Hvordan kan du chatte i timevis og månedsvis om dette og likevel ikke være tiltrukket av barn?

– Disse chattene var en flukt fra min egen depresjon og tunge tid. Ingenting av det jeg har skrevet om har noen gang skjedd i virkeligheten. Jeg ville aldri rørt noe barn på en slik måte, sa 48-åringen i sin forklaring.

Aktor i saken mener det er ingen tvil om at mannen er skyldig.

– Dette er en sak med usedvanlig gode bevis for at det er skjedd overgrep, sa statsadvokat Benedicte Hordnes i sin prosedyre, før hun la ned påstand om henholdsvis ti og fire og et halvt års fengsel for 48-åringen og jentenes mor.

Øvre strafferamme for forholdene de to er tiltalt for er 21 års fengsel.

De to tiltaltes forsvarere, advokatene Marius Haugstoga og Jørgen Riple, samt jentenes bistandsadvokater, skal holde sine prosedyrer i ettermiddag.