Krever forvaring etter Varaldsøy-drap

Statsadvokaten har tiltalt en 48 år gammel mann for drap på Renate Strand Normann (42) på Varaldsøy i Kvinnherad i april i fjor.

Mannen er også tiltalt for vold og trusler mot en tidligere samboer. Det kan bli lagt ned påstand om forvaring når saken kommer opp for Haugaland og Sunnhordland tingrett.

– Dette er en sak der vi har tatt forbehold om forvaring. Det betyr at det er en sak der vi ser at det kan være fare for nye alvorlige handlinger og at en reaksjon med fengsel ikke er tilstrekkelig, sier statsadvokat Benedikte Høgseth.

Saken kommer trolig opp i Haugaland og Sunnhordland tingrett i juni.