Krever fengsel i ett år etter 17. mai-volden

En mann i 20-årene skal straffes med fengsel i ett år etter volden i Strandgaten i Bergen, natt til 18. mai i år.

Det sa aktor Camilla Lie i Hordaland tingrett i dag.

To av månedene skal være betinget, mener aktor.

Mannen er tiltalt for et tilfelle av kroppsskade og to tilfeller av kroppskrenking.