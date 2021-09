Etter en dramatisk fødsel i juni, kom svært etterlengtede Lasse til verden.

Førstegangsfødende Sunniva Ingemårsen tenkte det verste var over, men så fikk hun ikke sove og dagene gikk på Kvinneklikken i Bergen.

Etter et forlenget opphold på fem dager uten søvn, reiste paret hjem.

Det skulle vise seg å være skjebnesvangert.

Dagen etter måtte konen ringe ambulansen. Sunniva ble tvangsinnlagt på Sandviken psykiatriske sykehus med barselpsykose.

Der ble hun værende i tre uker adskilt fra familien sin.

Paret krever nå bedre oppfølging på føde- og barselavdelingene for å forebygge, og et mer samkoordinert hjelpetilbud dersom psykosen slår inn.

– Jeg unner ingen å gjennom det vi gjorde, sier Sunnivas kone Kjerstin.

Forrige uke lanserte Ap sitt store sykehusløft. Ett av de sentrale punktene var en oppjustering av fødetilbudet.

Så langt har ikke partiet tallfestet hvor mye sykehusløftet vil koste, men nå vil Ap øremerke 300 millioner kroner til føde- og barselstilbud i landet første halvdel av 2022.

Fødselspsykose Ekspandér faktaboks En psykotisk tilstand som opptrer hos en nybakt mor i løpet av de første ukene etter fødsel.

som opptrer hos en nybakt mor i løpet av de første ukene etter fødsel. Innebærer at en person har forstyrret virkelighetsoppfatning.

Omfatter blant annet hallusinasjoner og sansemessig opplevelser som ikke reelt er til stede , men som oppleves som virkelig av personen selv.

og sansemessig opplevelser som , men som oppleves som virkelig av personen selv. Vrangforestillinger: Feilaktige forestillinger, men som vedkommende selv tror på selv etter å ha fått informasjon om at det ikke stemmer.

Feilaktige forestillinger, men som vedkommende selv tror på selv etter å ha fått informasjon om at det ikke stemmer. Desorganisering av enten tale, tanke eller adferd. Det vil si unformal taleflyt, forvirring eller unormal adferd .

av enten tale, tanke eller adferd. Det vil si . Akutt tilstand av angst, økt følelsesmessig engasjement og økt kroppslig uro kan også forekomme.

økt følelsesmessig engasjement og økt kroppslig uro kan også forekomme. Rammer cirka 1-2 av tusen kvinner.

En alvorlig tilstand der kvinnen som regel er ute av stand til å ivareta seg selv og barnet.

der kvinnen som regel er ute av stand til å ivareta seg selv og barnet. Innebærer nesten alltid behandling med antipsykotisk og/eller angstdempende/søvnfremmede medisiner.

Kan også være aktuelt med elektrosjokkbehandling.

Årsaken er ukjent, men forskning peker på at arvelige, immunologiske og hormonelle faktorer spiller inn.

De som har en psykisk lidelse fra før, og spesielt de med bipolar lidelse , har større sjanser for å få det. Men halvparten av kvinnene har ingen psykisk lidelse fra før.

har større sjanser for å få det. Men halvparten av kvinnene har ingen psykisk lidelse fra før. Når man først har opplevd en fødselspsykose, er det en risiko for å utvikle det også etter senere fødsler. Det er derfor viktig med god oppfølging både gjennom svangerskapet og etter fødsel. Kilder: Rannveig Storaune Osnes, Overlege i psykiatri ved Ålesund sykehus. Helsebiblioteket .

– Kvinnehelse er underfinansiert

Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik og ordfører i Bergen Marte Mjørs Persen (Ap) møtte den lille familien og fikk høre deres historie.

– Dette viser igjen hvordan kvinners helse har vært underprioritert i altfor mange år. Vi burde ha mye bedre rutiner for å fange opp barselkvinner som er i en vanskelig situasjon. Det krever mer penger og flere folk på barselavdelingene, sier hun.

– Det trengs også bedre samordning av de ulike tjenestene, slik at pårørende skal slippe å sitte i telefon hele dagen for å få tak i riktig hjelp, legger Persen til.

– Hva vil disse pengene gå til?

– De vil gå til å styrke bemanningen. Fagfolkene er de nærmeste til å kunne fange opp barselkvinner i en vanskelig situasjon, sier Tajik.

– Er det nok fagfolk til å fylle disse nye stillingene?

– Vi må jobbe mer for å rekruttere flere fagfolk, men det er for eksempel mulig å doble antatt undervisningstimer for jordmødre, slik Ap har foreslått, sier Tajik.

Dersom Ap kommer i posisjon og får gjennomført sitt statsbudsjett, lover hun at pengene vil være bevilget 1. januar 2022.

Helseminister Bent Høie (H) reagerte sterkt på Arbeiderpartiets sykehusplan, og mener partiet sprer løgner om Høyres helsepolitikk.

Når de 300 millionene er lagt på bordet, viser han til at regjeringen har satt i gang et arbeid med å styrke bemanningen på landets fødeavdelinger med kvalifiserte jordmødre.

– Selv om antall fødsler har gått noe ned de siste årene, har arbeidsbelastningen blitt større fordi det er flere risikofødsler. Dette vil vi følge opp også til neste år, sier han til NRK.

VIL STYRKE: Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, og ordfører i Bergen Marte Mjøs Persen (Ap) (t.v.) ble tydelig preget etter møtet med de nybakte mødrene Sunniva- og Kjerstin Ingemårsen. Nå vil de styrke føde- og barselstilbudet. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK Hordaland

Krever bedre tilbud

Hva som utløste psykosen til Sunniva er det ingen som vet, men paret selv mener tegnene burde blitt fanget opp mye tidligere.

Barselpsykose er en lidelse som rammer omtrent 60 fødende kvinner i Norge årlig.

– Alle menneskene vi møtte på Kvinneklinikken var fantastiske, men ingen så hva som holdt på å skje. Det er ikke godt nok, sier Sunniva.

I en e-post til NRK skriver klinikkdirektør Susanne Albrechtsen på Kvinneklinikken, at Sunniva var innlagt i fem dager fordi hun trengte ekstra omsorg, men at det ble konkludert at hun ikke hadde barselpsykose under tiden hun var innlagt:

«Sunnivas historie viser hvor raskt en slik barselpsykose kan utvikle seg, og jeg vil gi honnør til at hun gir denne sjeldne men alvorlige lidelsen et ansikt.», skriver hun.

Konen Kjerstin omtaler tiden som noe av det skumleste hun har vært med på.

De skulle ønske det fantes et psykiatrisk tilbud der kvinner og barn kan få være sammen etter fødsel og en koordinator som kan hjelpe med å finne de riktige tjenestene.

Etatsdirektør for barn og familie i Bergen kommune, Alette Hilton Knudsen, skriver i en e-post til NRK at det er et stort fokus på en god barselomsorg og at det jobbes med å forbedre samarbeidet mellom de ulike tjenestene.

«Det familien forteller gjør inntrykk. Det tar vi på alvor, og skal ta med oss videre.», skriver hun.

Vil ha flere barn

Den vesle familien på tre har det etter forholdene bra i dag, men Sunniva er fremdeles svært preget etter psykosen.

Lille Lasse lager godlyder og smiler til foreldrene sine.

– Har denne opplevelsen skremt dere fra tanken på å få flere barn?

– Nei, ønsket om å få barn er sterkere enn skrekken etter det vi har vært igjennom. Men vi fortjener en bedre omsorg, noe må skje før søsken kan bli en realitet, sier Sunniva.