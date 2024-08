Krev svar om båtruter

Fylkespolitikar og varaordførar i Kinn, Frank Willy Djuvik (Frp) krev båtrutesvar frå fylkeskommunen.

–Snart fire månader etter oppstart av ny kontrakt for båtrutene i Florabassenget og Kystvegekspressen, samt gjentekne lovnader om at situasjonen for brukarane skal betre seg, så er det framleis liten betring å spore, seier Djuvik til skriv Firdaposten.

Djuvik har no sendt sju spørsmål til fylkesadministrasjonen, blant anna om det er råd å seie opp kontrakten med Norled.