Krev svar frå helseministeren

Helsetilsynets funn i tilsynet av «Norwait»-studien på Haukeland universitetssjukehus, opprører helsepolitisk talsmann Bård Hoksrud (Frp). Til NRK fortel Hoksrud at han vil be om svar frå helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i spørjetimen neste veke.

– Eg forventar at statsråden følgjer opp saka, og sørgjer for at pasienttryggleiken blir sikra i framtidige studiar. Det er urovekkande at ein tilsynelatande ikkje har hatt noko kontroll.

31 kreftpasientar deltok i ein sokalla «ventestudie» ved Haukeland universitetssjukehus. Ventinga førte til at mange fekk tilbakefall og spreiing. Forskningsprosjektet vart godkjent i 2017, men stogga i november 2020.