Krev rydding etter ras

Grendelaget i Rendedal i Sogndal kommune meiner rydding av rasa i Vetlefjorden har blitt nedprioritert av fylkeskommunen. Styremedlem Renate Rendal seier at dei har forståing for at dei må vente til det er trygt å rydde, men meiner at det burde vore prioritert å rydde til dei som er heilt utan vegsamband. Fylkesveg 613 er framleis stengt og vegtrafikksentralen opplyser at den heller ikkje vert opna onsdag. Avdelingsdirektør Dina Lefdal i Vestland fylkeskommune meiner dei ikkje har nedprioritert Vetlefjorden, likevel vil fylkeskommunen vurdere om noko kunne vore gjort annleis.