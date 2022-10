Krev midlar til ny Røldalstunnel

– Prosjektet med ny Røldalstunnel må sikrast oppstart i Statsbudsjettet for 2023.

Det har tolv ordførarar frå Ap og Sp langs E134 og dei tre fylkesordførarane i Vestland, Vestfold og Telemark og Rogaland signert på. Dei krev Stortinget får lagt inn 100 millionar i investeringsmidlar for å sikra at ny Røldalstunnel får snarast mogleg byggestart. Prosjektet er ikkje føreslått starta opp i framlegget til statsbudsjett for 2023.