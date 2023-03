Krev fengsel i bærplukkarsak

Politiet ber om fengsel på vilkår i 60 dagar for mannen i 50-åra som er tiltalt for å ha utnytta polske sesongarbeidarar i Sogn. Arbeidarane skal hatt dårlege buforhold og lange arbeidsdagar. Saka blei avslutta i går, utan at den polske mannen møtte i retten. Forsvarar Anette Vangsnes Askevold meiner straffekravet at det i utgangspunktet er strengt.