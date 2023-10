Krev erstatning for tapt barndom

Ei kvinne har saksøkt Luster kommune for tapt barndom, skriv Firda. Kvinna krev oppreisingserstatning og barneerstatning for skadar ho er blitt påført som følge av kommunens handlingar. Då kvinna var ni år fann barnevernet fleire gonger sterkt kritikkverdige forhold i heimen hennar, men avslutta saka då far hennar bad dei om det. Luster kommune avviser erstatningskravet, skriv Firda.