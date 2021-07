Krav om liggjande gravstøtter skaper trøbbel

KAUPANGER: – Vi har forståing for at etterlatne kan ønske seg ståande gravminne. Her vegar likevel kulturminneverdiane så tungt at det ikkje er opna opp for det, seier Åse Skrøvset, fagsjef for gravplass hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Måleri frå 1847.

Illustrasjon: I.C. Dahl