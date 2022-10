Krasjet i p-hus under kjøretime

Nødetatene rykket i ettermiddag ut til et parkeringshus i Fjøsangerveien. Der var det kommet melding om at noen hadde krasjet i et autovern. Det viste seg å være en motorsyklist som var på kjøretime som hadde kjørt inn i et autovern. Ingen skal ha blitt alvorlig skadet i ulykken.