Krasja med promille – må i fengsel

Ein mann i 30-åra er dømd til fengsel i 30 dagar etter å ha køyrt motorsykkel i rusa tilstand. Køyreturen enda i ei ulukke, der han sjølv vart skadd. Blodprøven etter ulukka synte ein promille på 1,18. Dommen er på vilkår som betyr at slepp å sone i fengsel om han ikkje gjer nye lovbrot i prøvetida på to år. Mannen må og ut med 85 000 kroner i bot og må opp til full førarprøve igjen for å få føreretten attende