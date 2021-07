Politiet fekk melding om ulukka klokka 1805.

– Det er meldt at ein bil har køyrd inn i veggen til DNB sitt banklokale i Laguneparken. Det er meldt at det var éin person i bilen, sa operasjonsleiar Eivind Hellesund ved Vest politidistrikt.

Politiet har fått opplyst at bilen skal ha køyrd motorvegen i retning mot Bergen lufthavn då uhellet skjedde.

Bilen skjena over ein midtrabatt og tre motgåande køyrefelt, eit fortau, gjennom eit gjerde, ned ein mur og inn i veggen på bankfilialen.

Gisle Anthun er politiets innsatsleiar på staden.

– Det virkar ikkje som nokon er alvorleg skadd. Det er godt at det ikkje gjekk verre. Dette ser ut som eit helserelatert uhell. Sjåføren var åleine i bilen og blir tatt hand om av helsepersonell, seier han.

VITNE: Sjåfør Bjørn Sunde i Bergen Taxi. Foto: Mette Anthun / NRK

Lagunen-området er Bergens største kjøpesenter, og tett trafikkert med både bilar og mjuke trafikantar. Mellom anna ligg ein stor MacDonalds-restaurant vegg i vegg med DnB-filialen.

– Det er utruleg at verken sjåføren, møtande bilar eller fotgjengarar vart skadde av utforkøyringa, seier Anthun.

Det var ikkje folk i banklokalet då bilen brasa gjennom fasaden på bygget.

Sjåføren var vaken og medviten, men vart send til Haukeland universitetssjukehus for undersøking. Det er ikkje kjent om årsaka til ulukka var eit illebefinnande.

– Politiet etterforskar saka. Det er ikkje mistanke om rus, opplyser operasjonsleiar.

– Plutseleg høg fart

Sjåfør Bjørn Sunde i Bergen Taxi var vitne til hendinga. Han fortel at bilen var på veg inn i retning Lagunen storsenter.

– Han hadde først veldig låg fart då den køyrde inn i midtrabatten. Så gav han plutseleg fart. I ein grådig speed køyrde han rett over midtkonsollen i rundkøyringa her borte, over i motsett køyrefelt, gjennom eit gjerde og inn i DnB sine lokale. Bilen hadde minst 80 km/t då han traff lokala her, seier Sunde.

Han meiner dette ser ut som eit uhell.