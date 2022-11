Krasja i rus med mistenkt stolen bil

Ti over halv tre fekk politiet melding om at ein varebil hadde kollidert i ein bybanestolpe i Kanalveien i Bergen. Varebilen hadde store materielle skadar. Føraren, ein mann i 40-åra, vart sett i fyllearresten, og meldt for ruskøyring.

Bilen er og mistenkt stolen, opplyser politiet.

Den same mannen vart kring klokka eitt bortvist frå Esso i Kanalveien, då han var sjenerande ovanfor tilsette og kundar der, opplyser politiet.