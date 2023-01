Krasja i fylla med to passasjerar - må møte i retten

Ein mann i 20-åra må møte i Sogn og Fjordane tingrett i mai etter ei trafikkulykke i Lærdal hausten 2021. Mannen køyrde i rusa tilstand, køyretøyet hadde slitne dekk, han køyrde for fort og var ikkje merksam nok. Det enda med at bilen hamna i fjellveggen og dei to passasjerane blei skadde og sjukemelde i tre månader kvar.