Krasj mellom personbil og brøytebil på Hemsedalsfjellet

Naudetatane har rykka ut til ei trafikkulykke mellom ein personbil og ein brøytebil på riksveg 52 over Hemsedalsfjellet. Hendinga har skjedd ved Mørkedalen. Politiet melder at det er ukjent skadeomfang, men at det ikkje verkar alvorleg. Det er meldt om glatt vegbane på staden. Trafikken skal gå greitt forbi ulykkesstaden. .