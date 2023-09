Ein av Noreg sine største oljeforsyningsbasar, Fjord Base i Florø, jaktar fleire bein å stå på inn i det grøne skiftet. No vil forsyningsbasen med 700 tilsette montere havvind-turbinar.

Vindmøllene på nær 300 meter skal ikkje bli ståande permanent, men vil i lange periodar vere godt synlege frå Florø by. Det har fått fleire til å sjå raudt.

Hevdar all bulyst går tapt

Ein av dei er Stein Malkenes.

Den tidlegare MDG-politikaren har blitt hærførar for motstanden mot havvind-montering. Førre veke trakk han fullt hus då han og meiningsfellene inviterte til folkemøte.

– Havvindmøllene vil øydeleggje all bulyst i Florø by og på øyene rundt. Vi kan ikkje bli fråtekne fellesskapet sine fjordområde og utsikta på denne måten, seier kystbuaren.

Stein Malkenes meiner havvindmøllene vil øydelegge all bulyst i Florø. Foto: Bård Siem / NRK

Stein Malkenes vil få vindturbinane rett i synsfeltet frå gardsbruket han eig like ved. Han meiner tilhengarane prøvar å skremme med at arbeidsplassar går tapt og at dei tåkelegg realitetane i saka.

– All praksis frå andre område viser at turbinane kjem til å bli liggjande. Ikkje berre ei lita stund for så å bli slept til havs. Det vil stadig bli montert opp nye turbinar og lagringa vil bli i årevis, seier han.

Konsernsjef Ole Schanke Eikum i Fjord Base-gruppa håper montering av havvindmøller skal bli den nye kjerneaktiviteten på basen i Florø. Foto: Bård Siem / NRK

Bur seg på tida etter oljen

For verksemda Fjord Base handlar det om å ruste seg for ei tid etter oljealderen.

– Det vil kome ein sluttdato for olje og gass på norsk sokkel. Det vil råke forsyningsbasen sterkt dersom vi ikkje har fleire bein å stå på, seier konsernsjef Ole Schanke Eikum ved Fjord Base.

Han kan ikkje svare på kor mange vindturbinar det kan vere snakk om, eller kor lenge dei vil bli ståande i Florø. Konsernsjefen seier målet er å få dei så raskt som mogleg til havs.

Kenneth Ytreland og Geir Fester er positive til at Florø kan bli base for montering og lagring av store havvindmøller. Foto: Bård Siem / NRK

I hovudgata i Florø treff vi på Geir Fester og Kenneth Ytreland. Begge er positive til planane.

– All utvikling er god utvikling. Vi treng industri og vi treng arbeidsplassar, seier Fester.

Ytreland nikkar.

– Vi treng arbeidsplassar og utvikling i byen. Men eg synest synd på dei som får vindmøllene nær der dei bur. Dei bør få ein skikkeleg økonomisk kompensasjon, seier han.

Det er opp til politikarane i Kinn kommunestyre å avgjere om forsyningsbasen skal få satse på havvind. Førebels er det ulike meiningar også blant partia.

– Det litt vanskeleg å ta stilling til planane. Vi veit førebels for lite, seier ordførar Ola Teigen (Ap).

Planen er at havvindmøllene skal monterast opp på Naustholmen, rett til høgre for dei store kvite tankane. Foto: Bård Siem / NRK

Nokre få kan få økonomisk kompensasjon

Konsernsjef Ole Schanke Eikum seier det ikkje vil bli gjeve økonomisk kompensasjon til alle som får redusert utsikt, men at det kan vere aktuelt å gje til nokre få.

– Dersom vi må føre oppankring til land, vil det vere naturleg å diskutere ein økonomisk kompensasjon for det, seier konsernsjefen.

Saka skal avgjerast av Kinn kommunestyre ein gong i komande valperiode. Blir det gjeve grønt lys, kan dei første havvindmøllene bli monterte opp i 2030.