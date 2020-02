Kranglar om logo

Loen Skylift har gått til sak mot Voss Gondol med skulding om plagiat, skriv DN. Loen Skylift såg dagens lys i 2017, medan Voss Gondol starta opp i fjor sommar. No meiner Loen Skylift at logoen til Voss Gondol liknar for mykje på deira eigen. Saka kjem opp i Bergen tingrett 20. og 21. april.