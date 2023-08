Kraftverk skalerer ned

NRK har i ein serie artiklar skrive om kraftverk som går for «halv maskin», for å kome under grenseverdien for grunnrenteskatt (10 MW).

Ein oversikt viser at det i dag er 16 vasskraftverk med ei yting på mellom 9,0 og 9,9 megawatt (MW).

– Viss dette medfører mindre satsing på produksjon, blir det færre oppdrag for energientreprenørane, som gir mindre straum til næringslivet. Det vil få store ringverknader, seier Jørgen Thaule, bransjedirektør for energientreprenørar og leverandørindustri hos Fornybar Norge.