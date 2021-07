– Me føler at heile distriktet er lurt. Me har venta på ny konsesjon i 60 år, seier Helleik Rabbe.

Han er grunneigar i Valldalen, som sidan 1960-talet har vore demma opp og brukt til vasskraft.

Vassnivået er ganske lågt, og kan regulerast opp og ned 80 meter.

Kraftverka i Røldal og Suldal vart bygd på 60-talet, og skulle i utgangspunktet gå tilbake til statleg eigarskap i 2022.

Dette unngår Hydro som følge av den store samanslåinga med kraftselskapet Lyse.

Hydro er framleis minoritetseigar i det nye selskapet. Det nye selskapet oppfyller då regelen om at større vasskraftverk skal vera to tredjedelar offentleg eigd, fordi Lyse sine hovudeigarar er kommunar i Rogaland.

Vertskommunane fått tilgang til store mengder konsesjonskraft viss staten hadde tatt over.

Selskapet kan derfor fortsetja å ta ut krafta frå verka utan at det blir stilt krav om strengare vilkår for drifta, som til dømes naturvern.

Rabbe meiner kommunane har blitt ført bak lyset, og håpar at protestuttalen set prosessane i sving på Stortinget.

– Me har ikkje vore med på dei demokratiske prosessane. Kommunane har ikkje fått med seg kva konsekvensar det fekk. Så det er det me meiner at stortinget må sjå på og gjera om, seier Rabbe.

Vertskommunane Suldal og Ullensvang tener i dag mellom 30 og 50 millionar kroner på kraftverk.

I avtalen frå 1960-talet stod det at kommunane skulle få disponera 10 prosent av krafta etter 2022. Det hadde betydd summar på rundt 200 millionar kroner.

Heimfall Ekspandér faktaboks Heimfall betyr kort og godt at retten til å regulere vassdrag for produksjon av elektrisk kraft blir overtatt av staten den dagen konsesjonsperioden går ut. Konsesjon er eit løyve ein får av staten for ein bestemt tidsperiode. Kva ein har lov til eller ikkje er bestemt av strenge reglar. Bakgrunnen for at konsesjonslovane med prinsippet om heimfall blei innført, var å hindre at den viktige naturressursen som vatnet var og er for Noreg ikkje skulle falle på utanlandske hender. Kjelde: vasskraft.no

– Eit historisk brot

Fylkestingsrepresentant, kommunestyrerepresentant og stortingskandidat for Raudt, Terje Kollbotn, har lenge vore kritisk til styresmaktene si handsaming av saka.

Han sparer ikkje på krutet når han blir spurt om kva han syns om samanslåinga.

– Me opplever at dette er eit ran på høglys dag. Me føler at Stortinget sine løfter frå 60 år sidan er brote på alle punkt, så dette er all grunn til protest, seier Kollbotn.

Ifølgje Kollbotn får ikkje vertskommunane nok inntekt frå kraftproduksjonen, i forhold til kva dei har gjeve.

– Kraftkommunane i dette landet har ofra mykje, både når det gjeld naturinngrep og tradisjonelle næringar som måtte vika for kraftutbygginga, seier Kollbotn.

Det som har vore vanleg kraftpolitikk i Noreg, er at staten overtek eigarskapet etter 60 år, for å unngå at utanlandske bedrifter kan ta kontroll på den norske vasskrafta.

Valldalen er ein av fire vassdrag som no blir eigd av Hydro og Lyse, og der 18 stølar vart lagt under vatn etter at det vart demma opp.

Protestuttale til regjeringa og stortinget Ekspandér faktaboks 1. Staten må sikra kommunane Suldal og Ullensvang, det dei gjennom vasskrafta si historie/samfunnskontrakten er lova. 2. Staten må sikra at kommunane blir tilkjent ein rettferdig andel av den store verdiskapinga RSK representerer. 3. Staten må sikra at nokon av dei store naturinngrepa som tida for lengst har løpt frå og som i dag framstår heilt uakseptable, vert fjerna. 4. Staten må sikra at ny konsesjon for RSK vert basert på moderne berekraftige miljø- og naturomsyn. 5. Staten må sikra at regulering av vassdraga vert redusert. 6. Kommunen krev at reguleringa av Røldalsvatnet vert vesentleg lågare enn 1 7 meter. 7. Kommunen krev at reguleringa av Valldalsvatnet vert vesentleg lågare enn 80 meter. 8. Kommunen krev at manøvreringsregimet vert oppdatert til moderne natur- og miljøkrav. Slik at erosjonsskadar vert redusert. 9. Staten må pålegga regulanten å legga til rette for sikker vinterferdsel slik at lokalbefolkning og oppsitjarar kan nytta Valldalen som forutsett. 10. Staten må pålegga regulanten å ta fullt ansvar for Valldalsvegen (Kommunen overtok dette ansvaret i 1968 under føresetnad av heimfall, og vart av den grunn berre tilkjent eingongsutbetaling på kr 100.000,-). Denne uretten må rettast opp. 11. Ullensvang kommunestyre ber regjeringa omgjera konsesjonsvedtaket og legga inn nye vilkår i tråd med punkta ovanfor», står det i ordføraren sitt framlegg til uttale.

– Ei god løysing

Grunneigarane i Røldal og Suldal har sendt inn klage til Olje- og energidepartementet.

Statssekretær Tony Christian Tiller frå Høgre, seier han forstår reaksjonane til saka, men meiner det alt i alt er ein god løysing.

– Avtalen var tilrettelagt av politiske styresmakter, og me syns det er ei veldig løysing. Dette sikrar konkurransekraft til grøn, norsk industri, seier Tiller.

Ein gjenteken kritikk av heimfallsretten er at han hindrar effektiv konkurranse, og at han gjev dårlege insentiv til investeringar i private kraftverk.

Statssekretæren minner om at kraftutbygging historisk sett har hatt konsekvensar for naturen, og at desse kraftverka vart bygd på 1960-talet.

Han er ikkje einig i at lokaldemokratiet har blitt overkøyrd, og meiner at dialogen og samarbeidet med lokale styresmakter har vore bra.

– Me har hatt møter med ordførarane og hatt ein dialog med kommunane, seier Tiller.

Olje- og energidepartementet har sendt eit brev til NVE om ein gjennomgang av vilkåra i konsesjonen.