Nok ein gong kan vind og snø skape problem i fjellet.

I morgon, onsdag, er det venta kuling i kombinasjon med snø, noko som gjer at Meteorologisk institutt no har sendt ut gult farevarsel for snøfokk i Jotunheimen og Langfjella.

Det er berre ei veke sidan vêret laga kaos på vegane fleire stader i Sør-Noreg. Bilistar blei tatt på senga over snøvêret som kom over natta, og det blei meldt om mange utforkøyringar.

No er det Vestlandet og fjelltraktane som får kjenne på naturkreftene, ifølgje Meteorologisk institutt.

– Me får håpe folk er betre skodd no etter uvêret førre veke. Men er det ikkje heilt naudsynt å køyre over fjellet onsdag, så bør ein utsette det til vêret har roa seg, seier statsmeteorolog Gunnar Livik.

Tre trailerar kom seg ikkje opp Austmannali på E134 då uvêret slo til førre veke. No må bilistar nok ein gong førebu seg på vanskelege køyreforhold over fjella. Foto: Dag Stenberg

Vegar kan bli stengde

Temperaturane vil leggje seg ned mot null, og i kombinasjon med vind kan snøen bli nok så fuktig når den legg seg i vegen på over 1000–1200 meter. Noko som kan gje utfordrande veggrep og dårleg sikt, ifølgje Livik.

Heller ikkje Vegtrafikksentralen rår folk til å køyre over fjellet onsdag.

– Vêret snur fort på fjellet, så ein må tenkje på at vegane kan bli stengde, eller at det kan bli kolonnekøyring, seier trafikkoperatør Eirik Elnes.

Og om folk lurar på om dei bør ha vinterdekk, er meldinga klar:

– Ja, det er berre vinterdekk som gjeld.

Mykje nedbør og vindkast i vest

Det hissige lågtrykket utanfor vestlandskysten kjem frå Skottland og vestover like over midnatt ifølgje meteorologane sine prognosar.

Det er sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast i Rogaland og sør i Vestland, og for mykje nedbør. Meteorologane råder folk til å sikre lause gjenstandar for vinden kan komme opp i 27 til 33 m/s.

– Har du ikkje pakka ned trampolinen, så bør du gjere det no.

Lågtrykket kan slå kraftigare ut enn prognosane syner, ifølgje statsmeteorologen. Det er Hordaland som kan få det kraftigaste nedbøren, som kan kome lokalt på 50–80 mm i løpet av ein 12 timars periode.

Statsmeteorologen kan heller ikkje love noko trampolinevêr i næraste framtid.

– Det er venta mykje blautt vêr framover. No må folk vere føre var og gjere dei tiltaka dei kan, og gjere seg klar til at haust- og vinterstormane slår til for fullt.