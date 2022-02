Kraftig vind blåste vogntog av E39

Hovudfartsåra mellom Nordfjord og Sunnfjord er stengd både ved Egge og Klakegg.

– Ein lastebil og eit vogntog har køyrt i vegen, truleg på grunn av vind, seier Tom Erik Englaugstad ved Vegtrafikksentralen.

Det vart først opplyst at eit vogntog kunne vere teke av snøskred, og at to bilar hadde kollidert i samband med dette.

Dette viser seg altså å ikkje stemme.

– Det skal visst vere fleire trafikkuhell på strekka. Det er meldt veldig dårleg vêr der no, sterk vind og snøfokk, seier Englaugstad.

Politiet opplyser at det ikkje er meldt om personskade, og at dei jobbar med å tøme dalen for bilar. Det skal ver mykje snøfokk i området, og vanskeleg for patruljen å skaffe full oversyn.