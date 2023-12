Kraftig snøvêr i høgfjellet – kolonnekøyring på to overgangar

Det venta snøfallet innover deler av Sør-Noreg har nådd høgfjellet. Over Haukelifjell er det innført kolonnekøyring på E134 grunn av mykje snø og snøfokk som gir dårleg sikt. Klokka 09 starta kolonnekøyring over Hol-Aurland etter at fjellovergangen hadde vore stengt i ein kort periode før brøytemannskapet fekk rigga seg. Også over Hardangervidda er det mykje snø. Like før klokka 11 viser webkameraet at brøytemannskapet er i full sving ved Dyranut. Likevel ser det ut til at trafikken vil gå som normalt over dei fleste fjelloverganane nyttårsaftan, seier trafikkoperatør Nina Heggernes.

I Solund er innseglinga til Losna på sambandet Rysjedalsvika-Rutledal-Krakhella innstilt på grunn av dårlege vêrforhold.