Tirsdag er det registrert 39 nye smittede i Bergen.

19 av de smittede tirsdag er nærkontakter.

Sju er importsmitte, seks har ukjent smittevei og sju er ennå ikke klarlagt, opplyser Bergen kommune.

– Dette viser at situasjonen er omskiftelig og at det er ingen grunn til å slappe av med tanke på pandemien, sier smittevernoverlege Egil Bovim i Bergen kommune.

Vaksinerte smittet

Bergen har hatt flere dager med litt høyere smittetrykk. Mandag ble det meldt om 12 smittetilfeller, men tallet har mer enn tredoblet seg tirsdag.

Flere av de smittede er i aldersgruppen som nylig har fått tilbud om vaksine mot koronaviruset.

– Vi ser at en del blir smittet etter at de er vaksinert med første dose. Man må være klar over at det går tre uker fra første dose til man har god beskyttelse, og den gode beskyttelsen mot deltavarianten av viruset har man først etter andre dose, sier Bovim.

HØYE SMITTETALL: 1425 personer testet seg mandag. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

– Flere smitteveier

Han sier at det ikke er ett stort pågående utbrudd, men at det er mange pågående smitteveier.

– Mange av tilfellene har tilknytning til utbruddene vi kjenner fra før. Det er stort sett folk som har vært i karantene og ikke har så stort potensial til å smitte, sier Bovim.

Bovim regner med høye smittetall de neste dagene, men sier det er vanskelig å forutse. Ni av de smittede er opprinnelig ikke hjemmeboende i Bergen.

– Vi har hatt noen utbrudd, og mange av tilfellene har tilknytning til utbruddene vi kjenner fra før. Flere har vært i karantene, og da regner vi med at de ikke har så stort potensial for å smitte, sier han.

ADVARER: Smittevernoverlege Egil Bovim ser at mange av de smittede bare er vaksinert med én dose. Foto: Anne B. Vassbotn, KoKom

– Bruken av munnbind gått ned

– Vi har sett at bruken av munnbind har gått veldig ned. Det kan være en indikasjon på at smitteverntiltakene ligger litt lenger bak i hodet enn det vi synes er riktig, sier Bovim.

Foreløpig er det ikke aktuelt med strengere i tiltak i Bergen, ifølge Bovim.

– Situasjonen nå er at det er mange ulike aspekter. Det er økt mobilitet, mer uteliv og at møter venner og kjenner. Det er ikke én smittevei, og dermed ikke ett tiltak som får smitten ned. Økt oppmerksomhet er det viktigste nå, sier Bovim.