Kraftig kutt i budsjettet til Kode

I regjeringa sitt forslag til statsbudsjett får Kode Kunstmuseer eit kraftig kutt. Statsstøtta blir redusert frå 53 millionar til 46 millionar. Det utgjer eit kutt på ca. 20 prosent.

– For KODE kom dette som lyn frå ein regntung himmel, og for oss så er dette kjempedramatisk. Det er ein løysing vi ikkje kan leve med, seier direktør for KODE Kunstmuseer og komponistheim, Petter Snare.