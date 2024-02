Kraftig inntektsøkning for Aker Solutions

Aker Solutions fikk et driftsresultat på 551 millioner kroner i fjerde kvartal 2023, mot 220 millioner kronet året før.

Oljeserviceselskapet hadde driftsinntekter på vel 11 milliarder kroner, opp fra 8,28 milliarder i samme periode året før, det tilsvarer en vekst på 33 prosent. Selskapet dobler driftsresultatet.

– Markedsutsiktene for energisektoren er fortsatt positive, sier Kjetel Digre, konsernsjef i Aker Solutions.

Selskapet forventer at omsetningen vil øke med rundt 15 prosent i 2024 fra 2023. Selskapet har en ordrereserve på 72,7 milliarder kroner.

– Vi oppnådde en solid omsetningsvekst og forbedret lønnsomhet i fjerde kvartal, og jeg er fornøyd med de samlede resultatene, sier Digre.

Styret vil foreslå et utbytte på 2 kroner per aksje for 2023 og varsler at de vil iverksette et tilbakekjøpsprogram på opptil 500 millioner kroner for 2024.

(NTB)