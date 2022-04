SISTE: Gressbrannen herjer fortsatt i Arna, men brannvesenet regner med å få slått ned flammene innen et par timer. De evakuerte får dra hjem.

Brannvesenet har i flere timer jobbet med å få kontroll på en gressbrann på Espeland i Arna i Bergen.

Flammene beveger seg ned mot Unnelandsvegen og truet bebyggelse, men per 20.45 skal det ikke være fare for et hus tar fyr, opplyser brannvesenet til NRK på stedet.

Slukkingsarbeidet med bakkemannskap og helikoptre prioriteres ved de nærliggende boligene.

Skogbrannhelikoptrene kan ikke arbeide i mørket og må være på bakken klokken 22.

Toppen av fjellryggen langs Unnelandsvegen, omtrent 600 x 100 meter, sto i flammer.

Syv boliger og totalt 25 personer har blitt evakuert. Ingen skal være skadet, opplyser innsatsleder Øystein Magnussen i Vest politidistrikt til NRK på stedet.

Tidligere i ettermiddag ble to personer evakuert. Én person skal ha fått i seg røyk.

KRAFTIG GRESSBRANN: Gressbrannen på Espeland i Arna i Bergen sprer spredte raskt. Flere boliger ble evakuert. Du trenger javascript for å se video. KRAFTIG GRESSBRANN: Gressbrannen på Espeland i Arna i Bergen sprer spredte raskt. Flere boliger ble evakuert.

SKOGBRANNHELIKOPTER I AKSJON: Skogbrannhelikopteret fra Sauda bistår i slukningsarbeidet. Gressbrannen i Arna nærmet seg Espeland fangeleir. Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal

Opprettet evakueringssenter på Scandic Kokstad

Politiet rekvirerte busser med kapasitet til 250 personer dersom det ble aktuelt om å evakuere hele nabolaget.

Bergen kommunen sendte ut SMS-varsling til beboerne om at de kunne bli evakuert.

De evakuerte oppholdt seg i nærområdene, men Bergen kommune opprettet også et evakueringssenter på Scandic hotell Kokstad i Bergen.

– Vi avventer informasjon fra skadestedet og hvor mange det kan bli snakk om, men vi er klare for de som måtte trenge det, sa operativ leder Svein Erik Malkenes for Samvirkesenteret i Bergen kommune i 20.30-tiden.

Bakkemannskaper vil fortsette slukkingsarbeidet etter det blir mørkt, opplyser Frantzen ved 110 Vest.

KREVENDE TERRENG: Brannvesenet jobber iherdig med slukningsarbeidet. Foto: Bergen brannvesen

Én av naboene til brannen er den gamle krigsfangeleiren på Espeland.

Leiren ble bygget av tyskerne under krigen dag et museum.

Heller ikke fangeleiren skal være i fare, opplyser politiet til NRK på stedet.

KRAFTIG TERRENGBRANN: Det ble innledningsvis at brannen målte 30 kvadratmeter, men den skal spre seg raskt i ulendt terreng. Det blåser også på Espeland i Arna.

Så brannen fra terrasse

Anita Hereide som er på besøk hos sine foreldre, så brannen tydelig fra terrassen.

– Det er åpne flammer bortover hele fjellet og veldig mye røyk. Dette kan ikke bli lett å få slukket, sa hun i 16-tiden.

EVAKUERER BOLIGER: Politiet evakuerer flere nærliggende boliger til gressbrannen. Foto: NRK-tipser

Store ressurser i sving

Brannvesenet fikk første den første meldingen om brannen klokken 15.26. Kort tid etter ba brannvesenet om forsterkninger fra luften.

Omfanget av gressbrannen ble først meldt til å måle rundt 30 kvadratmeter, men brannen spredte seg raskt. Det blåser fra nord og det er bratt og ulendt terreng.

Klokken 18.06 bestemte politiet seg for å evakuere Unnelandsvegen i området.

EVAKUERER BOLIGER: Foreløpig er 7 boliger og 25 personer evakuert. Foto: NRK-tipser

Fv. 5292 Unnelandsvegen er stengt ved Hardangervegen grunnet brannen.

22 mannskaper fra brannstasjonene i Åsane, Arna og Fana jobber i området. I tillegg kom det tankbiler fra Øygarden og Askøy.

Brannvesenet fløy også drone over området. 50 personer fra Sivilforsvaret og bønder i området, bistår også.

KRAFTIG BRANN: Brannvesenet forsøker å få kontroll på brannen fra flere sider. Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal

I tillegg bistod Haakonsvern brannvesenet på hovedbrannstasjonen.

BKK har koblet ut høyspentledning på stedet.

Brannen på Espeland i Arna var synlig fra stor avstand.