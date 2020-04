Kraftig auke i råkøyring - mange fleire mister førarkortet

Store delar av det norske samfunnet har vore stengd denne våren, og naturleg nok har det vore mindre trafikk. Det er noko fleire har utnytta.

– I går hadde vi ein vi målte i 114 km/t i ei 60-sone, det er ikkje bra i det heile tatt, seier Geir Hatland, laseroperatør i Utrykkingspolitiet.

Han fortel at det ikkje har vore sjeldan at folk har blitt tekne i ein tresifra fart.

Tala til UP fortel om ei alvorleg auke. I første kvartal av 2020 var det nesten 40 prosent fleire beslag av førarkort enn same kvartal i 2018.

– Det er ein del uheldige omstende, med mindre bilar og fint vêr, så dei som vil køyre for fort har no fått det til, seier Hatland.

Menn er syndarane

– Det er meir plass til å tøye grensene, og det trur eg kan vere ein årsak, seier Terje Oksnes, distriktsleiar i UP-distrikt 3 Vest.

SESONG FOR FART: No når vêret blir finare, førebur Terje Oksnes og Utrykkingspolitiet seg på at folk aukar farta på tørre vegar. Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

Han seier at med mindre trafikk har det naturlegvis òg vore færre fartsbrot, men råkøyringa har berre auka. Kvifor så mange risikerer førarkortet sitt no, har dei ingen fasit på, men trur det har mykje å gjere med meir plass på vegane.

– Då vi såg trafikken gjekk ned, fortalde patruljane meg: «no går faktisk farten opp», seier Oksnes.

Kjønnsbalansen hos lovbrytarane er svært ujamn. Utrykkingspolitiet slår fast at det er menn som er dei mest vågale i trafikken.

– Dei som no har mista førarkortet, er stort sett yngre menn. Men det er óg menn i 40-årsalderen som brukar vegen til å få ut litt av farten dei har i kroppen, seier Oksnes.

ERFARING: Geir Hatland har mangeårig erfaring i Utrykkingspolitiet, og ofte kan han på augemål sjå at ein bil held fartsgrensa, og slepp å sjekke laserpistolen. Foto: Elias Håvarstein / NRK

Avlastar sjukehusa

Utrykkingspolitiet meiner noko av det viktigaste med fartskontrollane akkurat no er å hindre alvorlege ulykker, for ikkje å legge meir press på sjukehusa.

– Sjukehusa har nok å gjere no, så vi håper at innsatsen vår på vegane iallfall kan vere med på å hindre at fleire ulykker skjer seier politioverbetjent i Utrykkingspolitiet, Kjell Martin Søgnen.

OFTE RUSA: Kjell Martin Søgnen fortel at beslag av førarkort ofte inneber ruskøyring i tillegg, noko dei ser alvorleg på. Foto: Elias Håvarstein / NRK

Han meiner derfor det er viktig at dei er synlege no, for at ikkje auka råkøyring skal føre til ei auke i innleggingar hos sjukehusa.

– Vi føler at å trygge trafikken er minst like viktig i denne perioden, som det er elles, seier Søgnen.