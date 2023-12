Køyrde sakte på motorvegen – hadde ikkje lov å køyra bil

Ei kvinne i 30-åra blei stansa av politiet etter at bilistar melde frå om ein bil som køyrde sakte på motorvegen på E39 i Åsane laurdag ettermiddag. Patruljen som fekk stansa kvinna oppdaga at ho ikkje hadde med seg førarkort – rett og slett fordi ho ikkje hadde førarrett. Kvinna blir meldt for forholdet. Det er ikkje mistanke om ruskøyring.