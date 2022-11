Køyrde rusa i 123 km/t

To menn blei i natt fråtekne førarkortet på E39 i Bergen. Ein mann i 40-åra blei målt til 123 km/t i 80-sona. Han bles også til langt over lovleg verdig på alkometeret, opplyser politiet. Også ein mann i 20-åra blir meldt og mista lappen etter å ha køyrd 118 km/t på same staden.