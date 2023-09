Køyrde på bil i fylla - må i fengsel

Ein sunnfjording i 60- åra er dømt til fengsel i 36 dagar etter at han krasja i fylla i mars. Mannen køyrde på ein bil som son til leigetakaren hans eigde. Det enda med materielle skader på begge køyretøya. Leigetakaren og sonen hennar fekk mistanke om at sunnfjordingen var rusa og varsla politiet. Det synte seg at mannen hadde ein promille på 2,35. Han mangla også gyldig førarkort og kjennemerke på bilen. Han er også tidlegare dømt for promillekøyring. Sunnfjordingen må i tillegg til fengsel også betale 30.000 kr i bot og mistar førarkortet.