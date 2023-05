Køyrde over 24 mil i narkorus

Kvinna røykte cannabis og tok amfetamin før ho sette seg i bilen. I byrjinga av juli må kvinna svare for den over 24 mil lange køyreturen frå bergenstraktene til ein stad i Nordfjord. Blodprøve teken vel to timar etter køyreturen viste ein narkorus tilsvarande over 1,2 i promille. Saka skal opp i Sogn og Fjordane tingrett.