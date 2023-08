Køyrde med promille og utan førarkort

Dei to personane som var involvert i ei singelulykke i ved Fusa i Bjørnafjorden i natt var begge menn som var 18 år gamle. Føraren blåste til over lovleg verdi og hadde heller ikkje førarkort. Entreprenør er på staden like over kl. 07 for å rydde opp i vegbana. Bilbergar har henta bilen.