Køyrde IKKJE ned feil rampe ved IKEA

Vest politidistrikt melder at trafikkulukka ved IKEA i Bergen i ettermiddag ikkje skuldast at ein av bilane hadde køyrd mot køyreretninga, slik dei først melde. – Det riktige er at ein bil vart påkøyrd og snurra rundt slik at den stod med fronten mot køyreretninga, skriv politiet.