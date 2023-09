Køyrde i narkorus 17. mai – må i fengsel

Ein mann i 20-åra er dømt til 14 dagar fengsel og ei bot på 15.000 kr etter at han køyrde i narkotikarus i Førde på nasjonaldagen. Føraren blei stoppa på formiddagen i eit køyretøy utan kjennemerke. Den var heller ikkje forsikra. Mannen tilstod alt då han møtte i Sogn og Fjordane tingrett. Han er tidlegare dømt for å ha køyrt bil i narkorus. Mannen mister også retten til å køyre bil dei to neste åra og må ta ny førarprøve når den tid kjem.