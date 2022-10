Køyrde i fjellvegen i Stryn

Fylkesveg 60 ved Rakenes mellom Loen og Stryn har no delvis opna. Vegen blei stengd etter at ein bil køyrde i fjellveggen. Naudetatane er på staden. 110 Vest opplyser at førar var åleine i bilen. Vedkomande er ikkje fastklemd, og airbagane er ikkje utløyste.