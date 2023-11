Køyrde i ekstrem fart i 3,5 kilometer

Kvinna i 50-åra som torsdag køyrde i 181 km/t i Lyshorntunnelen mellom Bergen og Os, hadde dette som gjennomsnittsfart over ei strekning på 3514 meter.

Det opplyser Utrykningspolitiet, som gjorde målinga frå ein sivil patruljebil.

Tunnelen som opna i fjor haust er den første vegen i Vestland som har fått 100-sone, og UP har aldri målt så høg fart der, skriv BT.

Leiar Terje Oksnes i UP Vest kallar køyringa egoistisk og omsynslaus.

Han skriv at andre trafikantar har vanskeleg for å forhalde seg til ei slik hastigheit, og at potensialet for ei alvorleg ulukke er stor.

I 100-soner skal ein ifølge forskrifter i utgangspunktet mista førarkortet i 21-24 månadar etter ei slik råkøyring, og retningslinjene seier at påtalemakta skal krevje fengsel viss farten er over 165 km/t i 100-soner.