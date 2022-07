Køyrde i 144 km/t i 80-sone – mista lappen

–Ein mann vart tatt i å køyre 144 km/t i 80-sona på riksveg 7 over Hardangervidda i dag. Mannen mista førerkort. UP haldt fartskontroll over vidda i dag og i går. Det førte til totalt 34 forenkla førelegg og to førarkortbeslag, skriv politiet på Twitter.