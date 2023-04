Køyrde i 143 km/t

To menn mista førarkortet då Up hadde fartskontroll i Masfjorden på E39. Kontrollen var i 80-sona, og dei to blei stoppa i 141 km/t og 143 km/t. 30 andre førarar fekk forenkla førelegg. Høgste fart blant dei var 112 km/t.