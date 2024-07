Køyrde feil i Bergen - vart trua

Turistane leitte etter hotell, men hamna på feil stad i Bergen i natt. Ved Nedre Korskirkeallmenningen vart dei beskyldt for å ha stole noko med folk som var der, og det vart ein konfrontasjon. Dei vart trua med at dekkene på bilane skulle skjærast hol i. Politiet kom til staden og fekk turistane på rett veg. Ein annan person vart meld for truslar.