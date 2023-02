Køyrde bil i rusa tilstand

Ei kvinne i 30-åra blei stoppa bak rattet i Laksevåg i Bergen i natt etter at politiet fekk melding om vinglete køyring. Kvinna bles over lovleg verdi og blei tatt med til legevakt for blodprøve. Politiet har teke frå kvinna førarkortet og oppretta sak mot kvinna, melder Vest politidistrikt.