Koronautbrudd i 1. divisjonsklubben Åsane

Dagen etter seieren mot Sandnes Ulf, har flere Åsane-spillere tirsdag fått påvist koronavirus. Nå tar 1. divisjonsklubben grep for å hindre et større utbrudd.

Det bekrefter lagets trener Morten Røssland til BA tirsdag.

– Foreløpig er det en situasjon vi kan håndtere, men det blir noen spennende dager fremover, sier Røssland til avisen.

Flere spillere er nå tatt ut av trening i håp om at neste ukes kamp mot tabellnabo Fredrikstad ikke skal ryke. Treneren forteller videre at klubben foreløpig ikke har kontaktet NFF for å få kampen utsatt.

Etter elleve runder av årets 1. divisjon ligger Åsane på ellevteplass på tabellen, seks poeng over nedrykksstreken. (NTB)