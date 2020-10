Koronasmitta døde – no stenger delar av Askvoll kommune ned

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Våre tankar er med familie og pårørande. Kommunen følgjer opp dei etterlate etter deira behov og våre rutinar, seier Ole André Klausen, ordførar i Askvoll kommune.

På same tid har kommunen fått to andre påviste smittetilfelle. Det eine tilfellet har samanheng med den døde personen.

Det andre tilfellet er ved hjørnesteinsbedrifta i Bulandet – Noregs vestlegaste folkesette samfunn.

Øygruppa i Askvoll kommune har 237 innbyggjarar, og ligg heilt ute i havgapet mellom Stad og Bergen.

– Fiskeindustribedrifta held no stengt inntil situasjonen er avklara, melder kommunen på si heimeside.

NOREGS VESTLEGASTE FOLKESETTE SAMFUNN: Bulandet omfattar 300 lave øyer, holmar og skjær, sørvest for Florø og sju kilometer vest for Askvoll. Øygruppa har 237 innbyggjarar (2017).

– Urovekkjande, men ikkje uventa

Kommuneleiinga har no bedt alle familiar med tilknyting til arbeidsplassen om å halde borna sine heime frå skule og barnehage.

– Eg opplever at situasjonen i kommunen blir tatt på største alvor og at nødvendige tiltak er sett i verk. Eg er trygg på at folk i kommunen i fellesskap vil bidra til at smitten ikkje får feste over tid, seier stortingsrepresentant Frida Melvær (H), som kjem frå Bulandet.

STØRSTE ALVOR: – Eg er trygg på at folk i kommunen i fellesskap vil bidra til at smitten ikkje får feste over tid, seier stortingsrepresentant Frida Melvær (H), som kjem frå Bulandet. Foto: Jørgen Eide / NRK

Dei siste to vekene (veke 38 og veke 39) har seks personar døydd som følgje av covid-19. Dette er det høgaste talet på over tre månadar.

I veke 39 vart det registrert 776 tilfelle av covid-19 i Noreg.

– Smitten har dei siste vekene primært førekome hos yngre personar med låg risiko for alvorleg forløp, og den utstrekte testinga og smittesporinga gjer at vi oppdagar fleire tilfelle med eit mildt forløp, skriv FHI.

Jobbar med smittesporing

Ifylgje samfunnskontakt i Lerøy, Krister Hoaas, blir no alle tilsette ved Lerøy Bulandet testa for smitte.

– Dei tilsette har fått beskjed om å oppføre seg som dei er i karantene. Dei blir no testa, og skal etter planen testast på nytt neste veke, seier han.

Inntil verksemda får svar på testane, står produksjonen i ro. Bedrifta har om lag 40 tilsette.

STENGT: Bulandet Fiskeindustri i Askvoll. Foto: Merete Husmo Høidal / NRK

Fredag sende Fjaler kommune i Vestland ein appell til sine innbyggarar om ikkje å reise til nabokommunane Askvoll og Hyllestad.

I Hyllestad er kvar tiande innbyggjar i karantene.

Både skulen, idrettshallen, barnehagen i kommunen arbeidsplassen i bygda, skipsverftet til Havyard i Leirvik, er stengde inntil vidare. Det er også innført strenge besøksrestriksjonar på sjukeheimen og kommunehuset.

Var innlagt på intensivavdelinga

Den eldre pasienten som mista livet vart lagt inn på Førde sentralsjukehus tysdag.

Dette er det fyrste dødsfallet i Helse Førde sitt område som følgje av viruset.

Personen som er død var over 65 år, og hadde ein alvorleg underliggande sjukdom.

– Diverre stod ikkje livet til å redde. Tankane våre går no til dei nærmaste pårørande, seier fagdirektør Evy-Helen Helleseth i Helse Førde.

Det er no ingen pasientar på sjukehuset som er innlagt med koronaviruset.